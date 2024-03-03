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Афанасьев: Артур - такой же бразилец "Зенита", как остальные

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Бывший футболист "Зенита" Аркадий Афанасьев прокомментировал игру новичка "сине-бело-голубых" Артура в матче со "Спартаком".
Фото: официальный сайт "Зенита"
"По одной игре нельзя судить. Артур не выпадал из ансамбля, уже хорошо. Но и не был звездой, как в свое время Халк. Тот был на голову выше всех. Артур - такой же бразилец "Зенита", как остальные", - сказал Афанасьев.

Артур перебрался в "Зенит" из "Палмейраса" в зимнее трансферное окно в статусе чемпиона Бразилии. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Помимо Артура, бразильский легион клуба пополнили защитник Нино из "Флуминенсе" и Левый вингер Педро из "Коринтианса".

Единственным внутренним трансфером на вход стало приобретение у "Краснодара" полузащитника Ильзата Ахметова. Все новички дебютировали в официальных матчах за "Зенит" в 19-м туре РПЛ против "Спартака".

Афанасьев Зенит Артур
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