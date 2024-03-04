"Я уже понял, что здесь будет непросто. Надо серьезно готовиться к каждому матчу, выкладываться на сто процентов. По?другому здесь не будет. Тем не менее, я очень рад, что попал в такой конкурентный чемпионат, в котором нет проходных матчей", - цитирует Ньямси Eurofootball.
Ньямси перешел в "Локомотив" из "Страсбура" в зимнее трансферное окно за 3,5 миллионов евро. Центральный защитник дебютировал за российский клуб во вчерашнем матче с "Динамо" (1:2) и провел на поле все 90 минут. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в пять миллионов евро. "Железнодорожники" после 19-ти сыгранных туров занимают пятое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на восемь очков.
Ньямси: я очень рад, что попал в такой конкурентный чемпионат, в котором нет проходных матчей
Защитник московского "Локомотива" Жерзино Ньямси высказался о переходе в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"