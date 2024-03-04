"Спартак" был ближе "Зенита" к победе? Нужно пересмотреть матч, чтобы понять, кто был ближе к победе. Были опасные моменты и у нас, и у "Зенита". Думаю, результат вполне закономерен. Это самый лучший матч «Спартака» в Санкт?Петербурге за последние годы? Думаю, да. Мы и не пропустили, и по содержанию игры выглядели хорошо", - цитирует Маслова "Матч ТВ".
Московский "Спартак" сыграл вничью 0:0 с петербургским "Зенитом" в матче 19-го тура РПЛ, Павел Маслов остался в запасе и не появился на поле. В текущем сезоне защитник провел за "красно-белых" 4 матча и не отметился результативными действиями. После 19-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков. Подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке с отставанием от "быков" в два очка.
Защитник "Спартака" Маслов - об игре с "Зенитом": мы и не пропустили, и по содержанию игры выглядели хорошо
Фото: ФК "Спартак"