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Шалимов: по ситуации с Промесом и его задержанием в Дубае, то выглядит это все как подстава "Спартака"

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Российский специалист Игорь Шалимов высказался о задержании Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"По ситуации с Промесом и его задержанием в Дубае, то выглядит это все как подстава команды. Сейчас со сборов, когда перерывы, мало кто домой летает, и понятно, что нужны выходные. Но всем говорится, что в эти два-три дня надо аккуратнее со всем. Надо именно отдыхать, не перебарщивать. Хочешь расслабиться, — возьми водителя. А сейчас получается — подставил команду, клуб и самого себя", - цитирует Шалимова "РБ Спорт".

Напомним, что Квинси Промес был задержан в ОАЭ за побег с места ДТП, ранее игрока приговорили к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков. В текущем сезоне голландец провел 21 матч за московский "Спартак" и отметился восьмью забитыми мячами и восьмью результативными передачами. Сегодня, 4-го марта в СМИ появилась информация о том, что нападающий вернется в Россию и примет участие в матче 20-го тура с воронежским "Факелом". После 19-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от "Краснодара" на восемь очков.

Спартак Шалимов Промес
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