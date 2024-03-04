"Большой плюс, что никто не ушел. Мы отрабатываем взаимодействия до автоматизма. Если и делать трансфер, то должен прийти игрок, который даст хороший уровень команде и конкуренцию. Мне не нужен трансфер только ради трансфера", - цитирует Личку Sport24.
В зимнее трансферное окно московское "Динамо" не приобрело ни одного игрока, а полузащитник Данил Лесовой покинул клуб и присоединился на правах аренды с правом выкупа к "Маккаби" из Хайфы. После 19-ти сыгранных туров подопечные Марцела Лички занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего "Краснодара" на четыре очка. В 20-м туре московский клуб сыграет с грозненским "Ахматом".
Личка: мне не нужен трансфер только ради трансфера
Главный тренер "Динамо" Марцел Личка высказался о трансферной компании клуба.
Фото: ФК "Динамо"