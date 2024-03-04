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Зиньковский: в матче с "Зенитом" все было против нас, но мы показали достойный футбол

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Полузащитник "Спартака" Антон Зиньковский высказался о матче 19-го тура с "Зенитом" (0:0).
Фото: ФК "Спартак"
"В этом матче все было против нас, но мы показали достойный футбол. Очень тяжелая игра, много стыков, ругани и мало моментов. В первом тайме мы создали его себе, когда Хлус выбил мяч из ворот, а во втором мог попасть Миша Игнатов. После сборов нужно было адаптироваться к матчам чемпионата — совсем другие скорости, время на принятие решений", - цитирует Зиньковского "РБ Спорт".

Напомним, что матч 19-го тура между "Спартаком" и "Зенитом" завершился безголевой ничьей. В текущем сезоне Зиньковский провел за клуб 25 матчей и отметился 3-мя забитыми мячами и одной результативной передачей. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 27-летнего игрока в 3,5 миллионов евро. После 19-ти сыгранных туров команда Гильермо Абаскаля занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на восемь очков, подопечные Сергея Семака располагаются на второй строчке с отставанием от лидера в два очка.

Спартак Зенит Зиньковский
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