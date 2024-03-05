- "Динамо" попросило рассмотреть эпизод на 29-й минуте игры, в котором не был удалён защитник "Локомотива" Евгений Морозов за лишение явной возможности забить гол, - передаёт слова представителя службы коммуникаций РФС "Чемпионат".
Матч 19 тура Российской премьер-лиги "Динамо" - "Локомотив" завершился победой бело-голубых со счётом 2:1. На 29-й минуте встречи центральный защитник "железнодорожников" Евгений Морозов нарушил правила возле штрафной площади своей команды и получил жёлтую карточку.
Главным арбитром матч был Кирилл Левников, в качестве ВАР на игре работал Евгений Турбин.
"Динамо" подало обращение в ЭСК по итогам матча 19 тура РПЛ с "Локомотивом"
Московское "Динамо" обратилось в Экспертно-судейскую комиссию РФС по поводу одного из эпизодов матча 19 тура чемпионата России с "Локомотивом" (2:1).
Фото: РФС