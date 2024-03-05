– Как мне Аршавин? Лучший игрок в новейшей истории российского футбола. Он хорошо играл.
Напомним, Андрею Аршавину 42 года. Он завершил свою профессиональную карьеру в футболе в 2018 году. Он запомнился успешными выступлениями в составе лондонского “Арсенала” и петербургского “Зенита”. За сборную России Аршавин сыграл 75 матчей и забил 17 мячей.
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Хабиб Нурмагомедов: Аршавин – лучший игрок в новейшей истории российского футбола
Легенда смешанных единоборств Хабиб Нурмагомедов считает экс-футболиста “Зенита” Андрея Аршавина лучшим игроком в новейшей истории российского футбола.
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