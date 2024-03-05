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Агент Сафонов: не думаю, что Антона Миранчука возьмут в "Барселону"

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Футбольный агент Алексей Сафонов прокомментировал слухи о возможном уходе полузащитника Антона Миранчука из "Локомотива" летом.
Фото: официальный сайт РПЛ
"Антону давно пора переходить в европейский чемпионат. Ему уже 28 лет, возможно, это будет транзитом в более сильный клуб. Не думаю, что его возьмут в "Барселону" или другой топ-клуб. Мы не играем в еврокубках, можно уехать во Францию, а потом и оттуда куда-то", - сказал Сафонов.

В текущем сезоне Антон Миранчук записал на свой счет 2+3 по системе гол+пас в 18-ти матчах РПЛ. Контракт Миранчука с "Локомотивом" подходит к концу летом 2024-го года. Недавно в СМИ появилась информация об интересе к российскому полузащитнику со стороны французского "Нанта". Напомним, во французской Лиге 1 уже выступают россияне Далер Кузяев ("Гавр") и Александр Головин ("Монако").

Источник: "Metaratings"

Локомотив Барселона Миранчук Ан
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