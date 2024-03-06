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Экс-тренер "Ростова" Маслов – о Гамуле: с ним было весело, жизнерадостный мужик

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Бывший тренер «Ростова» Александр Маслов поделился воспоминаниями о своем коллеге Игоре Гамуле.
Фото: "РИА Новости"
Экс-тренер Ростова» Александр Маслов высказался о своем бывшем коллеге Игоре Гамуле. По словам Маслова, футболисты любили его теоретические занятия, даже если во время них Гамула высказывал спортсменам недовольство результатом. После них футболисты всегда находились в приподнятом настроении, сообщил Александр Маслов.

Маслов добавил, что для Игоря Гамулы футбол был театральным представлением, а каждая игра – спектаклем.

«Я много лет проработал помощником Гамулы в дубле и в основе. С ним было весело, жизнерадостный мужик. Его теории — это что-то: когда хорошее настроение, Гамула мочил шутку за шуткой, у меня слезы текли», - передает слова Маслова Sport24.

Ростов Гамула
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