- Мне хочется назвать Квинси Промеса одним непечатным словом. Но я предпочту существительное "разгильдяй". Я предполагаю, что на него очень сильно повлиял образ жизни. Детство он провёл на улице и был предоставлен самому себе. Там-то он и познакомился с хип-хопом и бандитским образом жизни. Поэтому всё то, что отложилось в детстве, преследует его и по сей день. Решение конфликта с кузеном, участие в делах с наркотиками, походы в ночные клубы. Это стало для него нормой ещё тогда. И добротная футбольная карьера не смогла изменить характер Квинси, - передаёт слова Бышовца RT.
Ранее в социальную сеть попало снятое девушкой 32-летнего атакующего полузащитника "Спартака" Квинси Промеса видео, на котором футболист проводит время в ночном клубе. До этого появлялась информация, что Промес находится под домашним арестом в ОАЭ, ожидая судебного заседания по делу об оставлении места ДТП, максимальным наказанием могут стать три года тюремного заключения. По данным некоторых источников, с высокой вероятностью игрок будет наказан штрафом.
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Бышовец: хочется назвать Промеса непечатным словом, но я предпочту существительное "разгильдяй"
Экс-главный тренер "Зенита" и "Локомотива" Анатолий Бышовец высказался о поведении вингера "Спартака" Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"