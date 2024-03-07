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Билялетдинов: у "Краснодара" радость, что остался отрыв от "Зенита". Ещё "Динамо" подтягивается, всё только начинается

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Экс-полузащитник "Спартака" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов прокомментировал чемпионскую гонку в РПЛ.
Фото: РИА Новости
- У "Краснодара" есть определённая радость, что остался такой отрыв. Там ещё "Динамо" подтягивается, поэтому всё только начинается. Пока "Динамо" ещё не включилось в гонку за чемпионство, потому что нужен соответствующий опыт. Нужно смотреть, какая будет атмосфера в плане психологии, - передаёт слова Билялетдинова "Чемпионат".

"Краснодар" по итогам 19 тура Российской премьер-лиги сохранил лидерство в турнирной таблице и двухочковый отрыв от идущего вторым "Зенита". "Быки" сыграли на своём поле вничью с казанским "Рубином", однако сине-бело-голубые также потеряли очки в домашней встрече с московским "Спартаком" (0:0). Находящееся на третьей позиции столичное "Динамо" обыграло "Локомотив" (2:1) и сократило отставание от "Зенита" до 2 очков, от "Краснодара" - до 4 очков.

Краснодар Зенит Динамо Билялетдинов Д
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