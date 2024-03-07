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Нападающий Сарвели назвал минимальный результат, которым будет доволен по итогам сезона "Локомотив"

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Нападающий московского "Локомотива" Владислав Сарвели ответил на вопрос о минимальном результате для позитивного восприятия итогов сезона.
Фото: ФК "Локомотив"
- Для того, чтобы я и команда были довольны результатами сезона, мы должны быть в тройке минимум, - передаёт слова Сарвели "Чемпионат".

По итогам 19 туров Российской премьер-лиги московский "Локомотив" занимает пятое место, набрав 31 очко в 19 матчах. Отставание "железнодорожников" от лидирующего "Краснодара" составляет 8 очков, от идущего третьим столичного "Динамо" - 4 очка.

Локомотив Сарвели
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