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Игрок "Зенита" Мостовой может перейти в европейский чемпионат

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Игрок «Зенита» Андрей Мостовой хочет продолжить свою карьеру в одном из чемпионатов Европы.
Фото: ФК "Зенит"
Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой планирует продолжить свою карьеру в одном из чемпионатов Европы. Как сообщает источник, к Мостовому проявляют интерес сразу несколько футбольных клубов из Франции, а также представители полузащитника пытаются наладить контакты с Италией и Португалией.

В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Мостовой появился на поле в футболке «Зенита» в 12 противостояниях, в которых смог дважды отличиться результативным ударом. Отметим, что по оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 3.5 миллиона евро.

Источник: "Чемпионат".

Мостовой Андрей Зенит Российские трансферы
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