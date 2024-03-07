Полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой планирует продолжить свою карьеру в одном из чемпионатов Европы. Как сообщает источник, к Мостовому проявляют интерес сразу несколько футбольных клубов из Франции, а также представители полузащитника пытаются наладить контакты с Италией и Португалией.
В нынешнем розыгрыше Российской Премьер-Лиги Мостовой появился на поле в футболке «Зенита» в 12 противостояниях, в которых смог дважды отличиться результативным ударом. Отметим, что по оценке интернет-портала Transfermarkt стоимость игрока составляет 3.5 миллиона евро.
Источник: "Чемпионат".
Игрок "Зенита" Мостовой может перейти в европейский чемпионат
Игрок «Зенита» Андрей Мостовой хочет продолжить свою карьеру в одном из чемпионатов Европы.
Фото: ФК "Зенит"