– Хороший европейский клуб спокойно его возьмет, и он там себя проявит. Не Головин, но уровень у Андрея есть, — цитирует Митрофанова “Чемпионата”.
Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник сборной России и петербургского “Зенита” Андрей Мостовой хочет продолжить карьеру в Европе. Сообщалось, что футболист уже попросил агента искать ему варианты для продолжения карьеры за рубежом. Напомним, действующий трудовой договор Андрея с сине-бело-голубыми истекает в июне 2027 года.
Первый тренер Мостового: не Головин, но уровень у Андрея есть
Дмитрий Митрофанов, первый тренер футболиста “Зенита” Андрея Мостового, отреагировал на желание россиянина уехать в Европу.
Фото: "Матч ТВ"