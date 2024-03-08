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Первый тренер Мостового: не Головин, но уровень у Андрея есть

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Дмитрий Митрофанов, первый тренер футболиста “Зенита” Андрея Мостового, отреагировал на желание россиянина уехать в Европу.
Фото: "Матч ТВ"
– Хороший европейский клуб спокойно его возьмет, и он там себя проявит. Не Головин, но уровень у Андрея есть, — цитирует Митрофанова “Чемпионата”.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что полузащитник сборной России и петербургского “Зенита” Андрей Мостовой хочет продолжить карьеру в Европе. Сообщалось, что футболист уже попросил агента искать ему варианты для продолжения карьеры за рубежом. Напомним, действующий трудовой договор Андрея с сине-бело-голубыми истекает в июне 2027 года.

Мостовой Андрей Зенит
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