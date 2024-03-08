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Новичок “Оренбурга” Горбани: моя семья удивилась, что я еду играть в Россию

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Полузащитник “Оренбурга” Мохаммад Горбани высказался о решении продолжить карьеру в России.
Фото: SOPA Images
– Моя семья удивилась, что я еду играть в Россию, однако но они понимали, что это моя мечта и я уже взрослый человек. Они просили, чтобы я далеко от них не уезжал. Но профессиональный футбол требует жертв.

Горбани стал футболистом “Оренбурга” в минувшее зимнее трансферное окно. Иранский футболист перешел в клуб Российской Премьер-Лиги из “Сепахана”. Стороны подписали контракт, который рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость футболиста “Оренбурга” в 500 тысяч евро.

Источник: “Чемпионат”

Оренбург Горбани
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