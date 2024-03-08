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Шешуков: отставание от первого места — восемь очков. Но были случаи, когда “Спартак” отыгрывал и большее

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Бывший футболист “Спартака” Александр Шешуков оценил шансы красно-белых на чемпионство.
Фото: ФК "Спартак"
– Отставание от первого места — восемь очков. Но были случаи, когда “Спартак” отыгрывал и большее. Все зависит от того, как команда подготовилась в межсезонье.

Напомним, после 19 туров чемпионата России по футболу московский “Спартак” заработал 31 очко. Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице. На первом месте идет “Краснодар”. В активе южан 39 очков.

Источник: RT

Шешуков Спартак
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