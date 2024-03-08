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Мостовой: хорошо, что Андрей Мостовой хочет попробовать себя в Европе, тем более с такой фамилией, которую все знают

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Экс-игрок сборной Росии Александр Мостовой прокомментировал желание игрока "Зенита" Андрея Мостового перейти в европейский чемпионат.
Фото: ФК "Зенит"
"Хорошо, что Андрей Мостовой хочет попробовать себя в Европе. Почему бы и нет? Возраст ему позволяет, и он всегда успеет вернуться в Россию. Тем более ехать с такой фамилией, которую во Франции и Европе все знают", - цитирует Мостового "Чемпионат".

В текущем сезоне Андрей Мостовой провел за "Зенит" 16 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. После 19-ти сыгранных туров команда Сергея Семака занимает второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего "Краснодара" на два очка.

Мостовой Александр Мостовой Андрей Зенит
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