По информации источника, нападающий петербургского "Зенита" Андрей Мостовой отказался от перехода во французскую "Тулузу" летом 2023 года. Игрока не устроили условия контракта, которые предлагал европейский клуб.
В текущем сезоне Андрей Мостовой провел за "Зенит" 16 матчей и отметился двумя забитыми мячами. Интернет-портал Transfermarkt оценивает 26-летнего игрока в 3,5 миллионов евро, контракт нападающего с петербургским клубом рассчитан до конца сезона-2026/2027. Ранее в СМИ появилась информация о том, что россиянин в летнее трансферное окно намерен перейти в европейский клуб. После 19-ти сыгранных туров "сине-бело-голубые" занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от "Краснодара" на два очка.
Источник: "РБ Спорт".
"РБ Спорт": летом 2023 года Андрей Мостовой отказался от перехода в "Тулузу"
Нападающий "Зенита" Андрей Мостовой отказался от перехода в "Тулузу" летом 2023 года.
Фото: ФК "Зенит"