"Динамо" может включиться в чемпионскую гонку. Их прогресс связан с приходом Лички. Марцел – топ-тренер по меркам РПЛ. Ему удалось так быстро показать результат в "Динамо", потому что он уже работал в лиге и хорошо знает российский футбол. "Спартаку" надо было бороться за Личку, тогда бы сейчас тоже были в чемпионской гонке", - поделился Петржела.
Чешский специалист возглавил московское "Динамо" перед стартом текущего сезона. До этого Личка тренировал клуб РПЛ "Оренбург". Под руководством Марцела Лички "бело-голубые" идут на 3-м месте в чемпионате страны с 35-ю очками после 19-ти туров. Отставание от лидирующего "Краснодара" составляет 4 очка (у "Динамо" матч в запасе), "Зенит" опережает "бело-голубых" на 2 очка при одинаковом количестве игр.
В рамках 20-го тура чемпионата России "Динамо" примет на своем поле "Ахмат".
Источник: "РБ Спорт"
Петржела: Личка - топ-тренер. Если бы "Спартак" боролся за него, тоже были бы в чемпионской гонке
Экс-наставник "Зенита" Властимил Петржела поделился мнением относительно профессиональных качеств главного тренера "Динамо" Марцела Лички.
Фото: официальный сайт "Динамо"