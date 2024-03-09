— Выходит “Краснодар” и не может обыграть ни одну, ни вторую команду. “Зенит” будет чемпионом, потому что они сильнее. Они не будут терять столько очков, сколько теряет “Краснодар”.
После возобновления сезона Российской Премьер-Лиги “Краснодар” провел два матча. В 19-м туре “быки” сыграли вничью с “Рубином” со счетом 1:1. В 20-м туре туре чемпионата страны “Краснодар” проиграл “Ростову” со счетом 1:2.
Напомним, “Краснодар” с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице. “Зенит”, который провел на один матч меньше, с 37 очками идет вторым.
Источник: “Матч ТВ”
Ловчев: “Краснодар” не может обыграть ни одну, ни вторую команду. “Зенит” будет чемпионом
Бывший футболист “Спартака” Евгений Ловчев рассказал, кто станет победителем Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости