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Ловчев: “Краснодар” не может обыграть ни одну, ни вторую команду. “Зенит” будет чемпионом

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Бывший футболист “Спартака” Евгений Ловчев рассказал, кто станет победителем Российской Премьер-Лиги в текущем сезоне.
Фото: РИА Новости
— Выходит “Краснодар” и не может обыграть ни одну, ни вторую команду. “Зенит” будет чемпионом, потому что они сильнее. Они не будут терять столько очков, сколько теряет “Краснодар”.

После возобновления сезона Российской Премьер-Лиги “Краснодар” провел два матча. В 19-м туре “быки” сыграли вничью с “Рубином” со счетом 1:1. В 20-м туре туре чемпионата страны “Краснодар” проиграл “Ростову” со счетом 1:2.

Напомним, “Краснодар” с 39 очками занимает первое место в турнирной таблице. “Зенит”, который провел на один матч меньше, с 37 очками идет вторым.

Источник: “Матч ТВ”

Ловчев Краснодар Зенит
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