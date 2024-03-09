"Амирхоссейн Риванди завершил оформление рабочей визы в Иране. Накануне он прилетел в Москву и сегодня уже тренировался с командой", - цитирует директора по связям московского ЦСКА Кирилла Брейдо "Чемпионат".
Риванди перешел в ЦСКА из иранского КИА в аренду до конца текущего сезона. 20-летний левый защитник провел на взрослом уровне девять игр и не отметился результативными действиями. После 20-ти сыгранных туров команда Владимира Федотова занимает четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеет в своем активе 32 очка.
В ЦСКА сообщили, что новичок клуба Риванди завершил оформление визы и прибыл в Москву
В московском ЦСКА сообщили, что новичок клуба Амирхоссейн Риванди завершил оформление визы и прилетел в Москву.
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