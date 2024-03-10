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Экс-игрок "Спартака" Давыдов: хочу, чтобы Федун вернулся в клуб

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Бывший игрок «Спартака» Денис Давыдов поделился своими мыслями о экс-владельце клуба Леониде Федуне.
Фото: ТАСС
Бывший нападающий «Спартака» и сборной России Денис Давыдов высказался о экс-владельце клуба Леониде Федуне. По словам Давыдова, после продажи «Спартака» показатели команды не улучшились, ведь при бывшем владельцы «красно-белые» также занимали плюс-минус пятое место. Также Давыдов отметил, что к весенней части сезона «Спартак» подошел подготовленным, что команда продемонстрировала в противостоянии с «Зенитом».

«Насколько мне известно, он не лез в работу клуба. Там есть кому этим заниматься — генеральный директор, спортивный. Все покажет конец сезона. Я на этот вопрос затрудняюсь ответить. Я как человек, знающий Леонида Арнольдовича, хотел бы, чтобы он вернулся», - передает слова Давыдова «РБ Спорт».

Спартак Федун
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