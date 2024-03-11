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Участие защитника "Зенита" Караваева в кубковом матче с "Динамо" под вопросом

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Агент защитника "Зенита" Вячеслава Караваева Иван Бакулин сообщил, что у игрока держится температура.
Фото: "Матч ТВ"
"Вячеслав приболел в прямом смысле - небольшая температура. Когда поправится, пока не знаю", - цитирует агента "РБ Спорт".

Также агент отметил, что участие футболиста в матче Кубка России против московского "Динамо" находится под вопросом.

Ответная встреча между "Зенитом" и командой Марцела Лички в четвертьфинале Пути РПЛ Кубка России состоится в среду, 13 марта. Игра пройдет в Санкт-Петербурге на стадионе "Газпром Арена". Начало - в 20:15 по местному времени. Напомним, в первом матче "бело-голубые" одержали минимальную победу со счетом 1:0.

Караваев Зенит Динамо
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