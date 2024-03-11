"Самый подходящий вариант тренера для "Спартака" – Станислав Черчесов, он только свободный у нас. Если бы меня позвали, то, конечно, бы пошел в "Спартак", но не побежал. Однако я думаю, что вряд ли Абаскаля уволят, нет причин для его ухода. При Абаскале "Спартак" как шел на 5-6 месте, так и находится там. Две победы – и вернутся в тройку", - цитирует Мостового Sport24.
Вчера, 10-го марта московский "Спартак" уступил воронежскому "Факелу" в матче 20-го тура РПЛ со счетом 0:2. Сегодня в СМИ появилась информация о том, что главный тренер команды Гильермо Абаскаль может быть в ближайшее время уволен, а на его место руководство "красно-белых" хочет пригласить Станислава Черчесова или Владимира Ивича. После 20-ти сыгранных туров подопечные испанского специалиста занимают шестое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 31 очко. "Спартак" проиграл "Оренбургу" в первом матче плей-офф Кубка России со счетом 0:1. "Красно-белые" сыграют с московским ЦСКА в матче 21-го тура РПЛ, "армейцы" располагаются на четвертой строчке в турнирной таблице РПЛ и имеют на одно очко больше, чем "Спартак".
Мостовой: если бы меня позвали, то, конечно, пошел бы в "Спартак", но не побежал
Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о возможной отставке главного тренера "Спартака" Гильермо Абаскаля.
Фото: "Матч ТВ"