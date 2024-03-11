"Конечно, сборная России сильнее Белоруссии. Все равно, это будет очень важная игра для нашей национальной команды. Если судить абстрактно, то сейчас в РПЛ большую роль играют легионеры, а не российские футболисты, поэтому мы не можем проверить, на каком уровне действительно играет сборная России", - цитирует Непомнящего "РБ Спорт".
Сегодня, 11-го марта президент РФС Александр Дюков сообщил, что сборная России проведет товарищескую встречу с национальной командой Белоруссии. Матч пройдет в июне, в Минске. В марте команда Валерия Карпина сыграет со сборной Сербии (21-го числа) и Парагвая (25-го числа). В 2023 году команда Валерия Карпина одержала три победы и четыре раза сыграла вничью в восьми товарищеских встречах. Ранее были представлены новые комплекты формы национальной команды России.
Непомнящий: сборная России сильнее Белоруссии, но все равно, это будет очень важная игра для нашей команды
Российский специалист Валерий Непомнящий высказался о товарищеской игре сборной России и Белоруссии.
Фото: РФС