- Почему так провалился "Краснодар"? Вообще понять не могу. И усилились, то, что хотел тренер, всё ему взяли, все позиции. Почему провалился - этого я не знаю. Нужно находиться внутри коллектива и смотреть за тренировочным процессом. Смотреть, как футболисты готовы. Когда начинаешь движение по накатанной с самого начала, а потом большая зимняя пауза - всё равно это довлеет. То, что ты идешь на первом месте, что все за тобой следят, что все жаждут, чтобы ты занял первое место, а ты никогда не боролся за чемпионство. Это большая разница: быть лидером и быть догоняющим. Догоняющим всегда легче, - приводит слова Орещука Metaratings.ru.
"Краснодар" по итогам осенней части текущего сезона Российской премьер-лиги возглавлял турнирную таблицу с 38 набранными очками в 18 матчах, опережая занимавший вторую строчку петербургский "Зенит" на 2 очка, а находившееся на третьем месте московское "Динамо" - на 6 очков. В двух весенних турах чемпионата России чёрно-зелёные набрали 1 очко, сыграв домашнюю ничью с казанским "Рубином" (1:1) и потерпев выездное поражение в "Южном дерби" с "Ростовом" (1:2).
По итогам 20 тура РПЛ "быки" занимают второе место с 39 набранными очками, отставая от "Зенита" на одно очко и на такое же количество турнирных баллов опережая "Динамо".
Орещук: не могу понять, почему так провалился "Краснодар"
Экс-спортивный директор московского "Динамо" Роман Орещук ответил на вопрос о причинах неудачного рестарта "Краснодара" в весенней части сезона.
Фото: ФК "Краснодар"