– Слова из Санкт-Петербурга про футбольную столицу вызывают улыбку и смех. Да, конечно, сейчас вы столица, взяли последние пять чемпионатов. Но где “Зенит” был до этого, где он был до Кубка УЕФА?
Ранее Александр Медведев заявил о том, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.
Напомним, петербургский “Зенит” в последние пять лет неизменно становился чемпионом России по футболу. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также лидируют в турнирной таблице. После 20 туров на счету команды с берегов Невы 40 очков.
Источник: “Чемпионат”
Созин – о словах Медведева про футбольную столицу России: это вызывает улыбку и смех
Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин отреагировал на слова председателя правления петербургского “Зенита”.
Фото: ФК "Зенит"