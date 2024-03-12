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Созин – о словах Медведева про футбольную столицу России: это вызывает улыбку и смех

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Бывший член комитета РФС по этике Андрей Созин отреагировал на слова председателя правления петербургского “Зенита”.
Фото: ФК "Зенит"
– Слова из Санкт-Петербурга про футбольную столицу вызывают улыбку и смех. Да, конечно, сейчас вы столица, взяли последние пять чемпионатов. Но где “Зенит” был до этого, где он был до Кубка УЕФА?

Ранее Александр Медведев заявил о том, что считает Санкт-Петербург футбольной столицей России.

Напомним, петербургский “Зенит” в последние пять лет неизменно становился чемпионом России по футболу. В нынешнем сезоне сине-бело-голубые также лидируют в турнирной таблице. После 20 туров на счету команды с берегов Невы 40 очков.

Источник: “Чемпионат”

Созин Зенит Медведев
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