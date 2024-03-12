"Муро уже тренируется в общей группе, просто нужно время набрать форму", - приводит "РБ Спорт" слова Андреева.
Напомним, центральный полузащитник "Оренбурга" Томас Муро не принимал участия в играх с августа прошлого года после того, как порвал крестообразные связки колена.
21-летний аргентинец провел за оренбургский клуб два матча, в которых отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока с клубом рассчитано до 30 июня 2026 года.
Хавбек "Оренбурга" Муро вернулся к тренировка в общей группе
Спортивный директор "Оренбурга" Дмитрий Андреев рассказал о восстановлении полузащитника Томаса Муро.
Фото: ФК "Сочи"