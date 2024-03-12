- Абаскаль, безусловно, способный тренер. Но против Ташуева он - ребёнок, просто пацан! Где тренерское мастерство Ташуева - и где навыки Абаскаля? Это разные весовые категории! Испанец предложил "Зениту" интенсивную игру, ему это удалось. Но кто такой Абаскаль, чтобы предложить такое Ташуеву? Ташуев ещё 25 лет назад ставил самый интенсивный футбол в России! "Спартак" был просто перемолот в этой мясорубке, которая называется умением интенсивно вести единоборства, - передаёт слова Григоряна Metaratings.ru.
Матч 20 тура Российской премьер-лиги между московским "Спартаком" и воронежским "Факелом" прошёл 10 марта на столичном стадионе "Лужники" и завершился победой гостей со счётом 2:0. На 37-й минуте первый гол "Факела" забил с пенальти нападающий Евгений Марков, на 66-й минуте опорный полузащитник красно-белых Данил Пруцев срезал мяч в собственные ворота после прострела Руслана Магаля.
Матч первого круга между "Факелом" и "Спартаком" также закончился победой воронежцев со счётом 2:0.
«Спартак» был бит «Факелом» в «Лужниках» точно так же, как и на «огороде». Абаскаля не спасли ни Соболев, ни Джикия
Григорян: Абаскаль против Ташуева - ребёнок, просто пацан! "Спартак" был перемолот "Факелом" в этой мясорубке
Экс-главный тренер "Анжи", "Тамбова" и "Кубани" Александр Григорян прокомментировал результат матча 20 тура РПЛ "Спартак" - "Факел" (0:2).
Фото: ФК "Спартак"