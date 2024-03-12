"Думаю, к этому матчу есть достаточно большой интерес. Встречаются два сильных соперника, которые входят в группу лидеров и в чемпионате. "Динамо" набрало хороший ход. Мы ждем энергичной, мощной игры с "Зенитом", - цитирует Пивоварова "СЭ".
"Динамо" сыграет с "Зенитом" в Пути РПЛ Кубка России 13-го марта в Петербурге. В первой встрече московский клуб обыграл команду Сергея Семака со счетом 1:0. После 20-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков, "сине-бело-голубые" располагаются на первой строчке с 40 очками. В первом круге чемпионата России подопечные Марцела Лички обыграли "Зенит" со счетом 3:2 на "Газпром Арене".
Гендир "Динамо" Пивоваров: мы ждем энергичной, мощной игры с "Зенитом" - встречаются два сильных соперника
Генеральный директор "Динамо" Павел Пивоваров высказался о предстоящем матче с "Зенитом" в Кубке России.
Фото: ФК "Динамо"