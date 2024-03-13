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Федотов - о травме Дивеева: надеемся, ничего серьезного. Пост-симптомы такие после долгого пропуска, травмы

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Главный тренер ЦСКА Владимир Федотов высказался о травме Игоря Дивеева.
Фото: ПФК ЦСКА
"Надеемся, ничего серьезного. Пост-симптомы такие после долгого пропуска, травмы. Так бывает: прихватывает, а потом все хорошо. По ощущениям — ничего сверхъестественного. Надеемся, это так. Но жалко: Игорь долго восстанавливался, это всегда непросто", - цитирует Федотова Sport24.

Игорь Дивеев получил повреждение голеностопа на 59-й минуте матча и был заменен. Игрок в текущем сезоне провел два матча в РПЛ, так как восстанавливался от повреждения, полученного в матче за Суперкубок России. Сегодня, 12-го марта ЦСКА одержал победу над "Ростовом" в ответном матче 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России со счетом 2:0 (общий счет - 3:1). Забитыми мячами отметились: Агапов и Мусаев. Московский клуб сыграет в полуфинале верхней сетки с победителем пары "Спартак" - "Оренбург", а "Ростов" продолжит борьбу за трофей в нижней сетке Пути регионов.

ЦСКА Федотов Дивеев
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