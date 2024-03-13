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Защитник ЦСКА Дивеев: поеду ли в сборную? Пока не знаю

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Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поездке в сборную России на мартовские матчи, которая находится под вопросом из-за полученного повреждения.
Фото: ПФК ЦСКА
"Поеду ли в сборную? Пока не знаю, на днях МРТ будет", - цитирует Дивеева "РБ Спорт".

Игорь Дивеев восстановился от повреждения ахиллова сухожилия на зимних сборах и провел два матча в РПЛ, а также попал в расширенный список сборной России на мартовские матчи с Сербией и Парагваем. После 20-ти сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 32 очка. Центральный защитник получил повреждение голеностопа в кубковом матче с "Ростовом" (2:0) и был заменен во втором тайме.

ЦСКА Кубок России Сборная России Дивеев
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