"Поеду ли в сборную? Пока не знаю, на днях МРТ будет", - цитирует Дивеева "РБ Спорт".
Игорь Дивеев восстановился от повреждения ахиллова сухожилия на зимних сборах и провел два матча в РПЛ, а также попал в расширенный список сборной России на мартовские матчи с Сербией и Парагваем. После 20-ти сыгранных туров "армейцы" занимают четвертое место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 32 очка. Центральный защитник получил повреждение голеностопа в кубковом матче с "Ростовом" (2:0) и был заменен во втором тайме.
Защитник ЦСКА Дивеев: поеду ли в сборную? Пока не знаю
Защитник ЦСКА Игорь Дивеев высказался о поездке в сборную России на мартовские матчи, которая находится под вопросом из-за полученного повреждения.
Фото: ПФК ЦСКА