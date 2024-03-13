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Ивич обратился к болельщикам после ухода из "Краснодара": желаю вам всего самого наилучшего

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Владимир Ивич обратился к болельщикам "Краснодара" после отставки.
Фото: ФК "Краснодар"
"Хотел бы поблагодарить всех болельщиков клуба за поддержку. Желаю вам всего самого наилучшего", - приводит слова Владимира Ивича "РБ Спорт".

Сегодня, 13-го марта "Краснодар" объявил об отставке Владимира Ивича с поста главного тренера. Вчера, 12-го марта "быки" уступили "Химкам" в матче Кубка России и вылетели из турнира. После 20-ти сыгранных туров южане занимают второе место в турнирной таблице российского чемпионата и отстают от лидирующего петербургского "Зенита" на одно очко.

Краснодар Ивич
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