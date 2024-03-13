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"Чемпионат": "Динамо" проведет товарищескую встречу с "Крыльями Советов" в паузу на матчи сборных

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Московское "Динамо" сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в паузу на матчи сборных.
Фото: ФК "Динамо"
По информации источника, московское "Динамо" проведет товарищескую встречу с самарскими "Крыльями Советов" во время паузы на матчи национальных сборных.

После 20-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков. Команда Владимира Осинькина располагается на восьмой строчке с 29-ю очками. Сегодня, 13-го марта команда Марцела Лички сыграет с петербургским "Зенитом" в матче 1/4 финала Кубка России.

Источник: "Чемпионат"

Динамо Крылья Советов Сборная России
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