По информации источника, московское "Динамо" проведет товарищескую встречу с самарскими "Крыльями Советов" во время паузы на матчи национальных сборных.
После 20-ти сыгранных туров "бело-голубые" занимают третье место в турнирной таблице российского чемпионата и имеют в своем активе 38 очков. Команда Владимира Осинькина располагается на восьмой строчке с 29-ю очками. Сегодня, 13-го марта команда Марцела Лички сыграет с петербургским "Зенитом" в матче 1/4 финала Кубка России.
Источник: "Чемпионат"
"Чемпионат": "Динамо" проведет товарищескую встречу с "Крыльями Советов" в паузу на матчи сборных
Московское "Динамо" сыграет с самарскими "Крыльями Советов" в паузу на матчи сборных.
Фото: ФК "Динамо"