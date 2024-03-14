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Защитник “Зенита” Фернандес: мы относимся к великой команде

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Защитник “Зенита’ Марио Фернандес прокомментировал выход сине-бело-голубых в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Фото: ФК "Зенит"
— У нас все получилось, мы доминировали от начала и до конца, и получилось победить. Хватит ли “Зениту” сил и состава бороться за все титулы? Да, мы относимся к великой команде.

13 марта 2024 года петербургский “Зенит” дома обыграл московское “Динамо” со счетом 2:0 в рамках ответного матча четвертьфинальной стадии Пути РПЛ Кубка России по футболу. По сумме двух встреч сине-бело-голубые пробились в полуфинал турнира.

Напомним, после 20 туров чемпионата России петербургский клуб с 40 очками занимает первое место в турнирной таблице.

Источник: “Матч ТВ”

Зенит Марио Фернандес Кубок России Динамо
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