Бывший тренер сборной России Сергей Балахнин поделился своими соображениями относительно увольнения наставника «Краснодара» Владимира Ивича. По словам Балахнина, у клуба до Ивича была совершенно другая философия игры. Балахнин предполагает, что подобные изменения могли не устроить руководство «быков», которые выстраивали другую модель.
«В какой-то мере это удивило, но не ошарашило. Потому что я предполагал, что это может случиться. Раньше меня удивляло то, как команда может меняться стилистически и становиться совсем другой. Я думал, на какое время хватит Сергея Николаевича, чтобы это терпеть», - передает слова Балахнина «Матч ТВ».
Балахнин – об увольнении Ивича: это удивило, но не ошарашило
Российский тренер Сергей Балахнин высказался об увольнении Владимира Ивича с поста наставника «Краснодара».
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