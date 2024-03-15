"Это довольно серьезная тема. Клуб находится на контакте с Квинси Промесом, и мы по-прежнему сильны. Это единственное, что важно. Мы знаем, что клуб делает все возможное", - цитирует Угальде Metaratings.
Манфред Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Квинси Промес не вернулся с командой из ОАЭ, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее нападающего приговорили к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и объявили в международный розыск. Вчера, 13-го марта в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время Промес может быть экстрадирован в Нидерланды.
Угальде: клуб находится на контакте с Квинси Промесом, и мы по-прежнему сильны
Новичок "Спартака" Манфред Угальде высказался о деле Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"