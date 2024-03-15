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Угальде: клуб находится на контакте с Квинси Промесом, и мы по-прежнему сильны

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Новичок "Спартака" Манфред Угальде высказался о деле Квинси Промеса.
Фото: ФК "Спартак"
"Это довольно серьезная тема. Клуб находится на контакте с Квинси Промесом, и мы по-прежнему сильны. Это единственное, что важно. Мы знаем, что клуб делает все возможное", - цитирует Угальде Metaratings.

Манфред Угальде перешел в "Спартак" из "Твенте" в зимнее трансферное окно за 15 миллионов евро. Квинси Промес не вернулся с командой из ОАЭ, так как был задержан в аэропорту ОАЭ за побег с места ДТП. Ранее нападающего приговорили к шести годам тюремного заключения за участие в контрабанде наркотиков и объявили в международный розыск. Вчера, 13-го марта в СМИ появилась информация о том, что в ближайшее время Промес может быть экстрадирован в Нидерланды.

Угальде Спартак Квинси Промес
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