Матчи Скрыть

Чемпионат Испании. Примера

МатчиТаблицаНовости2022/23
Реал Сосьедад
23:00
КадисНе начат

Чемпионат Италии. Серия А

МатчиТаблицаНовости2022/23
Эмполи
22:45
БолоньяНе начат

Чемпионат Германии. Бундеслига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Кельн
22:30
РБ ЛейпцигНе начат

Чемпионат Франции. Лига 1

МатчиТаблицаНовости2022/23
Тулуза
23:00
ЛионНе начат

Metaratings: "Спартак" не рассматривал кандидатуру главного тренера "Браги" Артура Жорже

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
По данным СМИ, 52-летний наставник "Браги" Артур Жорже не входил в шорт-лист "Спартака" на пост главного тренера.
Фото: Getty Images
Руководство "Спартака" не рассматривало 52-летнего португальского главного тренера "Браги" Артура Жорже в качестве претендента на должность наставника красно-белых, сообщают СМИ.

По данным источника, имени Артура Жорже не было в шорт-листе "Спартака". Сообщается, что руководством клуба также не рассматриваются кандидатуры молодых балканских тренеров без опыта работы в России, которых активно предлагают красно-белым посредники.

Ранее появлялась информация, что 34-летний испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль может быть уволен со своего поста, при этом одним из вариантов его замены является португальский наставник "Браги" Артур Жорже. 14 марта в ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Спартак" обыграл на своём поле "Оренбург" (3:1) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Пути РПЛ (первый матч - 0:1).

Источник: Metaratings.ru

Спартак Брага Абаскаль
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 1
  • Нравится
  • -1
  • Не нравится