Руководство "Спартака" не рассматривало 52-летнего португальского главного тренера "Браги" Артура Жорже в качестве претендента на должность наставника красно-белых, сообщают СМИ.
По данным источника, имени Артура Жорже не было в шорт-листе "Спартака". Сообщается, что руководством клуба также не рассматриваются кандидатуры молодых балканских тренеров без опыта работы в России, которых активно предлагают красно-белым посредники.
Ранее появлялась информация, что 34-летний испанский главный тренер "Спартака" Гильермо Абаскаль может быть уволен со своего поста, при этом одним из вариантов его замены является португальский наставник "Браги" Артур Жорже. 14 марта в ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России "Спартак" обыграл на своём поле "Оренбург" (3:1) и по сумме двух матчей вышел в полуфинал Пути РПЛ (первый матч - 0:1).
Источник: Metaratings.ru
Metaratings: "Спартак" не рассматривал кандидатуру главного тренера "Браги" Артура Жорже
По данным СМИ, 52-летний наставник "Браги" Артур Жорже не входил в шорт-лист "Спартака" на пост главного тренера.
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