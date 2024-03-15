- Я думаю, что домашний стадион помог "Спартаку" обыграть "Оренбург". Первый тайм был не очень, "Оренбург" выигрывал и спокойно играл, хотя выпустил второй состав. Во втором тайме произошли замены, которые улучшили игру "Спартака". А также домашние трибуны понеслись вместе с футболистами, - передаёт слова Мостового "Чемпионат".
В ответном матче 1/4 финала верхней сетки плей-офф (Пути РПЛ) Кубка России московский "Спартак" одержал волевую победу над "Оренбургом" со счётом 3:1 и вышел в полуфинальную стадию турнира по сумме двух матчей (первая игра - 0:1).
По результатам жеребьёвки стало известно, что в 1/2 финала красно-белые встретятся с петербургским "Зенитом".
Определились соперники "Зенита", "Спартака" и ЦСКА в полуфинале Пути РПЛ Кубка России
Мостовой: обыграть "Оренбург" "Спартаку" помог домашний стадион
Экс-полузащитник "Спартака" Александр Мостовой прокомментировал выход красно-белых в полуфинал Пути РПЛ Кубка России.
Фото: РИА Новости