"Инициативу должна проявить Белорусская федерация футбола. С их стороны пока не было предложений, каких-то конкретных шагов и их видения ситуации мы не получили. Мы готовы рассмотреть такую инициативу", - цитирует Дюкова "Матч ТВ".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата, опережая "Краснодар" на одно очко. Тройку лидеров замыкает московское "Динамо" с отставанием от команды Сергея Семака в два очка. Минское "Динамо" стало чемпионом Беларуси в 2023 году, второе место занял "Неман", бронзовые медали достались "Торпедо-БелАЗ". Белорусские клубы участвуют в еврокубках, в то время как российские - отстранены.
Президент РФС Дюков: РФС готов обсудить включение белорусских клубов в РПЛ
Президент РФС Александр Дюков высказался о возможном включении белорусских клубов в российский чемпионат.
Фото: РФС