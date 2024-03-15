"Я считаю, что предстоящие матчи должны показать нынешний уровень команды. Будем судить по этим играм, можем ли мы конкурировать с командами такого уровня. Конечно, еще все будет зависеть от состава", - цитирует Жиркова "СЭ".
В марте национальная сборная России проведет сбор и сыграет два матча: 21-го числа с Сербией и 25-го с Парагваем. В июне команда Валерия Карпина сыграет со сборной Белоруссии в Минске. В 2023 году национальная команда России провела восемь товарищеских матчей, в которых одержала три победы и четыре раза сыграла вничью. Ранее был объявлен расширенный список сборной на мартовские сборы - в расположение команды также приедет Арсен Захарян, Алексей Миранчук и Далер Кузяев.
Жирков: предстоящие матчи должны показать нынешний уровень сборной России
Экс-игрок сборной России Юрий Жирков высказался о предстоящих матчах национальной команды.
Фото: РФС