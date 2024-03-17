"Сейчас для нас каждая игра чемпионата, как финал - мы будем готовиться к каждому матчу так, чтобы брать три очка от игры к игре. У нас будет матч с "Зенитом" дома, постараемся взять в нем три очка. Постепенно и поступательно будем брать баллы и на выездных играх. Будем работать и стараться для этого", - сказал Чавес.
За 10 туров до конца чемпионата России московское "Динамо" занимает 3-е место в турнирной таблице. В активе "бело-голубых" 38 очков в 20-ти матчах. Отставание от "Краснодара" и "Зенита", опережающих "Динамо" в чемпионской гонке, составляет 1 и 2 очка соответственно.
Матч "Динамо" с "Зенитом" состоится в Москве 28-го апреля в рамках 26-го тура РПЛ. Выездным матчем с "Краснодаром" для "Динамо" завершается текущий сезон. Команды встретятся в заключительном туре 25-го мая.
Источник: "Sport 24"
Хавбек "Динамо" Чавес: у нас будет матч с "Зенитом" дома, постараемся взять в нем три очка
Полузащитник "Динамо" Луис Чавес поделился планами команды на финальную часть сезона.
Фото: официальный сайт "Динамо"