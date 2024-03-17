"Российские команды играют в более силовой футбол. Я привык к немного другой манере игры. В Нидерландах на поле больше футбола, здесь – больше войны. Есть различия, но тут также много хороших футболистов. Из своей команды отметил бы Криса Мартинса, Наиля Умярова и Данила Пруцева. В "Спартаке" много качественных футболистов", - заявил Угальде.
Форвард сборной Коста-Рики Манфред Угальде перебрался в московский "Спартак" в зимнее трансферное окно. За трансфер нападающего "красно-белые" заплатили 13 миллионов евро. В случае достижения определенных бонусов сумма может вырасти до 15-ти миллионов. Дебютировал в составе "Спартака" Угальде в матче 19-го тура РПЛ против "Зенита" (0:0), по итогам которого был признан лучшим игроком матча.
Также Манфред Угальде принял участие в матче 20-го тура против воронежского "Факела" (0:2). В той встрече опорник "Спартака" Кристофер Мартинс сфолил в собственной штрафной, после чего гости открыли счет с пенальти. Полузащитник Данил Пруцев отправил мяч в собственные ворота и закрепил победу "Факела".
Источник: "Metaratings"
Новичок "Спартака" Угальде: в Нидерландах на поле больше футбола, в России - больше войны
Новобранец московского "Спартака" Манфред Угальде рассказал о различиях между российской и нидерландской лигами.
Фото: официальный сайт РПЛ