"Думаю, основная ставка будет на легионеров. Мы заждались их, давно не видели: то один не приезжал, то второй. Мне кажется, что легионеры не будут участвовать в двух матчах. У них чемпионат, ответственные игры, кубки. Они приехали за несколько дней до матча с Сербией. Сегодня играли в чемпионате Франции Кузяев и Головин, когда они прилетят?", - задался вопросом Семшов.
Сборная России проведет первый товарищеский матч в 2024-м году против сборной Сербии. Данный матч, как и игра 25-го марта против сборной Парагвая, состоится в Москве. Вызов на мартовские матчи сборной, среди футболистов, выступающих в иностранных чемпионатах, получили следующие полевые игроки: Александр Головин ("Монако", Франция), Арсен Захарян ("Реал Сосьедад", Испания), Далер Кузяев ("Гавр", Франция) и Алексей Миранчук ("Аталанта", Италия).
Источник: "Матч ТВ"
Семшов: сегодня в чемпионате Франции играли Кузяев и Головин, когда они прилетят?
Экс-игрок сборной России Игорь Семшов поделился ожиданиями от предстоящих матчей национальной команды против Сербии и Парагвая.
Фото: официальный сайт РФС