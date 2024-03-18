- Их методы работы чем-то схожи. У каждого тренера есть то, что он хочет видеть на поле. А уже дальше у нас что-то получается, что-то нет, - передаёт слова Харина "СЭ".
55-летний тренер Валерий Карпин возглавляет сборную России с июля 2021 года. Осенью 2021 года подопечные Карпина пробились в стыковые матчи отборочного турнира ЧМ-2022, но не смогли принять в них участие из-за политического отстранения от международных соревнований со стороны УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.
21 марта сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Сербии, 25 марта - со сборной Парагвая.
Харин: методы работы Карпина и Ромащенко чем-то схожи
Защитник "Ахмата" и сборной России Евгений Харин сравнил своего клубного тренера Мирослава Ромащенко и наставника национальной команды Валерия Карпина.
Фото: РФС