Матчи Скрыть

Первая лига

МатчиТаблицаНовости2022/23
Черноморец
1 - 0 1 0
ШинникЗавершен
Ленинградец
0 - 4 0 4
ЕнисейЗавершен
Тюмень
0 - 0 0 0
Алания2 тайм
Химки
0 - 3 0 3
Нефтехимик2 тайм
Акрон
1 - 0 1 0
Сокол2 тайм
Арсенал Тула
0 - 0 0 0
Волгарь1 тайм
СКА-Хабаровск
1 - 0 1 0
Торпедо1 тайм
КАМАЗ
19:30
Динамо МхНе начат
Родина
19:30
КубаньНе начат

Силкин: "Динамо" бороться за первое место сложно, но можно и нужно

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о шансах "бело-голубых" на чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"
"Бороться за первое место сложно, но можно и нужно. По составу "Зенит" явно самый сильный. А "Динамо", наоборот, сейчас не хватает опытных футболистов. На поле такие игроки умеют контролировать ход игры. Где-то подсказать могут, где-то – свой опыт проявить. Это влияет на надёжность команды", - цитирует Силкина "Чемпионат".

После 20-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. Команда Марцела Лички уступила подопечным Сергея Семака в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2 - общ.) и вылетело в сетку Пути регионов, где сыграет с хабаровским "СКА". В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" приобрели игроков на общую сумму в 29,850 миллионов евро. "Бело-голубые" не совершили ни одного приобретения, а клуб покинул Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа".

Динамо Сергей Силкин Зенит
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится