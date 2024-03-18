"Бороться за первое место сложно, но можно и нужно. По составу "Зенит" явно самый сильный. А "Динамо", наоборот, сейчас не хватает опытных футболистов. На поле такие игроки умеют контролировать ход игры. Где-то подсказать могут, где-то – свой опыт проявить. Это влияет на надёжность команды", - цитирует Силкина "Чемпионат".
После 20-ти сыгранных туров московское "Динамо" занимает третье место в турнирной таблице российского чемпионата и отстает от лидирующего петербургского "Зенита" на два очка. Команда Марцела Лички уступила подопечным Сергея Семака в 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России (1:2 - общ.) и вылетело в сетку Пути регионов, где сыграет с хабаровским "СКА". В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" приобрели игроков на общую сумму в 29,850 миллионов евро. "Бело-голубые" не совершили ни одного приобретения, а клуб покинул Даниил Лесовой, который присоединился к "Маккаби Хайфа".
Силкин: "Динамо" бороться за первое место сложно, но можно и нужно
Бывший главный тренер "Динамо" Сергей Силкин высказался о шансах "бело-голубых" на чемпионство.
Фото: ФК "Динамо"