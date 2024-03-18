"Спартак" не предпринимал попыток подписать вингера "Галатасарая" и сборной Турции Керема Актюркоглу. Как сообщает "Metaratings", "красно-белые" не предлагали футболисту контракт, а "Галатасарю" не было сделано предложений. Ранее в СМИ появилась информация, что "Спартак" видит в Актюркоглу замену форварду Квинси Промесу, "Галатасарай" получил официальное предложение, а самому игроку предложена зарплата, кратно превышающая его нынешний оклад.
В текущем сезоне Керем Актюркоглу принял участие в 45-ти матчах "Галатасарая" во всех турнирах, в которых записал на свой счет 14 голов и 8 голевых передач. Контракт Актюркоглу с нынешним клубом действует до 30-го июня 2026-го года, а специализированный портал Transfermarkt оценивает турка в 17 миллионов евро.
"Metaratings": "Спартак" не делал предложения "Галатасараю" по трансферу Актюркоглу
Вингер "Галатасарая" Керем Актюркоглу не перейдет в московский "Спартак".
Фото: ФК "Галатасарай"