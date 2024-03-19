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Титов - о матче сборных России и Сербии: никаких сомнений, что всё будет идеально

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Экс-полузащитник сборной России Егор Титов высказался о предстоящем товарищеском матче нашей национальной команды со сборной Сербии
Фото: РФС
- Это праздник для российского футбола, РФС делает всё идеально. Есть активности, звёзды футбола. Никаких сомнений, что всё будет идеально. Сборной и тренерскому штабу желаю победы в предстоящих матчах. И получить удовольствие от проделанной работы. Футбол - это всегда радость! - передаёт слова Титова Metaratings.ru.

21 марта на московском стадионе "ВТБ Арена" состоится товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии. Эта игра станет первой встречей подопечных Валерия Карпина с европейской сборной после отстранения от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.

25 марта на этой же арене сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Парагвая.

Сборная России Сборная Сербии Егор Титов
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