- Это праздник для российского футбола, РФС делает всё идеально. Есть активности, звёзды футбола. Никаких сомнений, что всё будет идеально. Сборной и тренерскому штабу желаю победы в предстоящих матчах. И получить удовольствие от проделанной работы. Футбол - это всегда радость! - передаёт слова Титова Metaratings.ru.
21 марта на московском стадионе "ВТБ Арена" состоится товарищеский матч между национальными сборными России и Сербии. Эта игра станет первой встречей подопечных Валерия Карпина с европейской сборной после отстранения от международных соревнований политическими решениями УЕФА и ФИФА в феврале 2022 года.
25 марта на этой же арене сборная России сыграет товарищеский матч со сборной Парагвая.
Титов - о матче сборных России и Сербии: никаких сомнений, что всё будет идеально
Экс-полузащитник сборной России Егор Титов высказался о предстоящем товарищеском матче нашей национальной команды со сборной Сербии
Фото: РФС