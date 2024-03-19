"Очень быстро ситуация в РПЛ обернулась в пользу "Зенита". Тут в первую очередь "Краснодар" опять оступился на ровном месте, еще и сменой тренера всех удивил. Думаю, "Зенит" своего уже не упустит — Семак всё держит под контролем. А "Динамо" пока сыровато, чтобы бороться с "Зенитом" за чемпионство", - цитирует Билялетдинова "РБ Спорт".
После 20-ти сыгранных туров петербургский "Зенит" лидирует в турнирной таблице российского чемпионата и опережает петербургский "Зенит" на одно очко, московское "Динамо" отстает от команды Сергея Семака на два очка. Южане закончили первую половину чемпионата, возглавляя таблицу. В зимнее трансферное окно "сине-бело-голубые" приобрели игроков на общую сумму в 29,850 миллионов евро, "бело-голубые" не совершили ни одного трансфера. В 1/4 финала Пути РПЛ Кубка России "Зенит" одержал победу над "Динамо" по сумме двух встреч со счетом 2:1 и прошел в полуфинал турнира, где сыграет со "Спартаком".
Билялетдинов: "Динамо" пока сыровато, чтобы бороться с "Зенитом" за чемпионство
Бывший игрок сборной России Динияр Билялетдинов высказался о чемпионской гонке в РПЛ.
Фото: ФК "Локомотив"